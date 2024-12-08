محافظة الإسماعيلية تسترد 14 قطعة أرض من أملاك الدولة بمركز ومدينة فايد

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدَّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية باسترداد 14 قطعة من أراضى أملاك دولة، بمساحة إجمالية 6 أفدنة و12047 مترا مربعا، وتم التحفظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها، لحين طرحها مرة أخرى طبقًا للوائح والقوانين، أو الاستفادة منها في المشروعات المستقبلية الخدمية.

ومن جانبه، صرح اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، أنه تم استرداد قطعتي أرض مباني، بمساحة 324 متر مربع، في قمة فايد.

وأضاف عناني، أنه تم استرداد قطعة أرض مباني بمساحة 532 مترا مربعا بقرية كسفريت، كما تم استرداد 9 قطع أرض مباني بمساحة إجمالية 11191مترا مربعا في قرية فنارة، هذا إلى جانب استرداد قطعة أرض مخصصة لمصنع الطوب الطفلي بمنطقة السساتر بقرية فنارة.

وأشار عناني، إلى أنه تم إزالة فورية لتعديات في المهد لمغروسات شتلة أشجار برتقال وتين شوكي واسترداد الأرض المتعدي عليها بمساحة 6 أفدنة تقريبًا.

وذلك من خلال لجنة مُشَكَّلة من المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد والوحدة المحلية لقريتي فنارة وكسفريت وبحضور محمد علي رئيس مركز ومدينة فايد ومحمد عبد المنعم نائب رئيس مركز ومدينة فايد وعلاء السعيد رئيس قرية فنارة ومحمد حمدي رئيس قرية كسفريت ووليد أحمد مدير أملاك فايد.

وقررت اللجنة سحب هذه الأراضي والتحفظ عليها سواء أرض مباني أو أرض زراعية والتي تم رفضها من التقنين كونها أرض فضاء، وذلك وفقًا لقانون 144 لسنة 2017، وتم تسليم الأراضي المستردة إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد وقريتي كسفريت وفنارة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وجاري إدراجها بالمشروعات المستقبلية الخدمية بالمحافظة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية باسترداد الأراضي بما عليها واحتفاظ الدولة بالمنشآت الموجودة لصالحها، طبقًا للقانون لكلًا من المعتدين على الأراضي والمتقاعسين عن السداد والرافضين الدخول في دورة التقنين للردع.

