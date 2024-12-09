جامعة بنها تفتتح معرض ملابس خيرى للطلاب.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

افتتح الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، معرض الملابس الخيري للطلاب، والذي نظمته الجامعة بالتعاون مع نادي "اينرويل" نادى الجزيرة الرياضى، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع الكليات، بتنظيم رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء نادي إينرويل الجزيرة، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

وأكد الدكتور السيد فودة، أن معرض الملابس يعد صورة من صور الدعم والتكافل التي تتبناها الجامعة في إطار سعيها الدائم للتخفيف عن كاهل أبنائهم الطلاب، مشيرا إلي أن المعرض يعقد علي مدار يومين ويضم عدد كبير من قطع الملابس والأحذية مختلفة الأنواع والتي تباع بأسعار رمزية للطلاب.

من جانبها، أشادت الدكتورة جيهان عبد الهادي، بمستوى المعرض وما يضمه من منتجات متنوعة التي تعكس حرص إدارة الجامعة على تقديم أفضل خدمة لكافة الطلاب علي مدار العام.



الملابس بالمعرض



خلال تفقد المعرض



تفقد الملابس بالمعرض الخيري