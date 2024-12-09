جامعة برج العرب التكنولوجية تنظم الملتقى التوظيفى والتدريبى الأول لطلابها وخريجيها

كتب ـ محمد صبحى

نظمت جامعة برج العرب التكنولوجية اليوم الملتقى التوظيفي والتدريبي الأول لطلابها وخريجيها، بهدف دمج وتوظيف الشباب في دخول سوق العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة.

وتضمن الملتقي ما يقرب من 30 شركة ومؤسسة صناعية وصحية تقدم عدد من الوظائف للخرجين وتدريب طلاب جامعة برج العرب التكنولوجية، كما تضمن الملتقي معرض توظيفي حيث عرضت الشركات والمؤسسات المشاركة فرص العمل المتاحة للخريجين في مختلف التخصصات.

افتتح الملتقى، الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، الذي أعرب عن سعادته بانعقاد هذا الحدث الهام الذي يجمع بين القطاع الأكاديمي وسوق العمل، مؤكدًا أن الملتقى يمثل خطوة عملية نحو تهيئة الطلاب والخريجين لاحتياجات سوق العمل المتطورة، كما صرح، رئيس الجامعة، بأن هذا الملتقي يمثل خطوة هامة لتمكين شبابنا من الدخول في سوق العمل بثقه وكفاءة عالية، بما يساعدهم علي الاندماج سريعاً في بيئة العمل.

وأضاف الدكتور إبراهيم الفحام، مستشار رئيس الجامعة: “يأتي هذا الملتقى تتويجًا لجهود الجامعة في تعزيز الشراكات مع المؤسسات الصناعية والتكنولوجية. نسعى باستمرار لتقديم مبادرات تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب وربطهم بأصحاب الأعمال، مما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية لهم.”

كما ألقت الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميدة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ونائب رئيس الملتقي، كلمة أكدت فيها أهمية هذا الملتقى كفرصة لطلاب الكلية والخريجين للتواصل مع أصحاب الأعمال والتعرف على احتياجات السوق. وأضافت: “إن هذا الحدث يمثل بداية واعدة لتعزيز فرص التوظيف لخريجينا في مجالات العلوم الصحية المتطورة”. كما توجهت بالشكر للدكتورة صابرين محمود خطاب، منسق برنامج تكنولوجيا الرعاية الصحية، على دورها الفعال في تنظيم وإنجاح الملتقى و كذلك جميع فريق اللجنه التنظيميه لما بذلوه من جهود فى اخراج هذا الحدث الفارق فى الجامعه

وأضاف الدكتور علاء عرفة، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة: “هذا الملتقى يمثل نافذة لتقديم طلابنا إلى سوق العمل، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية التي تشهد تطورًا متسارعًا. نحن نسعى دائمًا لتزويد الطلاب بالتعليم العملي والتقني الذي يؤهلهم لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي.”

وفي ختام الملتقى، قدمت الجامعة دروع الشكر والتقدير للشركات والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الهام، مما يعزز من فرص الطلاب والخريجين في سوق العمل.