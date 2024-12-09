جامعة العريش تحقق إنجازا رياضيا فى بارالمبياد الجامعات تحت شعار "نحن الحياة"

شمال سيناء ـ محمد حسين

شاركت جامعة العريش في فعاليات اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة بارالمبياد الجامعات المصرية، الذي أُقيم في المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية تحت شعار "نحن الحياة". يأتي هذا الحدث تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، وتأكيدًا على التزام الجامعة بدعم وتمكين ذوي الهمم.

أعلنت الجامعة في بيان لها، أنه خاضت جامعة العريش منافسات متنوعة في ألعاب القوى، رفع الأثقال، وتنس الطاولة، بمشاركة طلاب من ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية، بالإضافة إلى قصار القامة. وحققت الجامعة إنجازين بارزين تمثلا في المركز الثالث في ألعاب القوى (جري 100 متر - إعاقة حركية تصنيف T44 - T42) - فئة البنين، والمركز الثالث في رفع الأثقال (فئة قصار القامة 41-55 كيلو جرام) - فئة البنات.

وهنأ الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش الطلاب الفائزين بمراكز متقدمة، مشيدًا بجهودهم وتفانيهم في تحقيق الإنجازات التي تعكس القدرات المميزة لذوي الهمم. وأكد أن هذا الحدث يعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم هذه الفئة المهمة، واستثمار طاقاتهم في المجتمع، ومن جانبه، صرّح المهندس محمد أبو حطب بأن هذا اللقاء الرياضي يمثل فرصة ذهبية لتعزيز دمج ذوي الهمم، وتشجيعهم على تحقيق مزيد من النجاحات في مختلف المجالات.