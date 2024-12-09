تحرير 65 محضرا فى حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات بجنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء حملة مكبره على الاسواق والمحلات التجارية بمدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع مظاهر الغش وكلف إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين الادارات الرقابيه بالمديرية والإدارات الخارجيه بمدن سدر وابورديس وشرم الشيخ والطور وبالاشتراك مع مباحث سدر ومباحث التموين وحماية المستهلك والطب البيطرى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 65 محضرا، وتم ضبط والتحفظ على 35 كيلو بانية بدون أى بيانات وغير مصحوب بفواتير دالة على مصدرها وضبط 51 عبوة زيت فرامل وسيلكون حرارة وماء ردياتير منتهى الصلاحيه ومحضر غش تجارى لـ 891 عبوة زيوت وكريمات وضبط 17 قاروصة سجائر بعدد 170 علبة غير مصحوبه بفواتير داله على مصدرها وتحرير 4 محاضر لمخابز بلديه منتجه للخبز المدعم لإنتاجها خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونيه وتم تحرير عدد من المخالفات 20 محضر لعدم الاعلان عن الاسعار 26محضر عدم حمل شهاده صحيه 11 محضرالبيع بأزيد من السعر الرسمى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.