اليوم السابع
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تأجيل إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الطالبية للغد

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 02:37 م
تأجيل إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الطالبية للغد المستشار حماده الصاوى
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوى، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 8572 لسنة 2024 جنايات الطالبية، لجلسة الغد للاطلاع.

وجه للمتهم مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع، بان تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.

 







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