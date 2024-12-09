الوطنية للانتخابات تحاكى التصويت فى الاستحقاقات لطلاب 11 مدرس

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى - صبرى غانم

أجرى الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري الرئيس بمحكمة الاستئناف، زيارة لعدد من المدارس بمحافظة الإسماعيلية للمرة الثانية، وذلك لتوعية طلاب المدارس بأهمية المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات، حيث تم عمل محاكاة لعملية التصويت فى الانتخابات.

وتأتى الزيارة فى إطار فعاليات زيارات الهيئة الوطنية للانتخابات لمدارس محافظة الإسماعيلية للأسبوع الثاني على التوالي في إطار الجولات الميدانية التي تقوم بها الهيئة بهدف توعية وتثقيف الطالبات والطلبة بالعملية الانتخابية وأهمية المشاركه في الاستحقاقات الدستورية، وذلك في ضوء البروتوكول المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التربية والتعليم لتعزيز وعي الطلاب بمعنى الديمقراطية والانتخابات.

وقد بلغ عدد المدارس المشاركة في فعاليات اليوم 11 مدرسة.

توعية الطلاب بالمشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية

جانب من زيارة الهيئة الوطنية

توعية الطلاب بالمشاركة فى الانتخابات

محاكاة لطلاب المدارس للمشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية

تفاعل الطلاب

جانب من توعية الطلاب بالمشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية

جانب من زيارة المدارس