اليوم السابع
Ads
الإثنين، 09 ديسمبر 2024 02:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الكرملين:الجيش الروسي بسوريا يقوم بكل ما هو ضرورى لضمان أمن القواعد العسكرية

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 01:19 م
الكرملين:الجيش الروسي بسوريا يقوم بكل ما هو ضرورى لضمان أمن القواعد العسكرية ديمترى بيسكوف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "كرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن العسكريين الروس في سوريا يقومون بكل ما هو ضروري لضمان أمن القواعد العسكرية.

ووفقا لوكالة أنباء سبوتنك الروسية - قال بيسكوف ردا على سؤال حول مدى قلق الكرملين بشأن أمن القواعد العسكرية الروسية في سوريا:" بالطبع جيشنا يتخذ أيضا جميع الاحتياطات اللازمة".

وأضاف أن السلطات الروسية تبذل كل ما هو ضروري لإجراء اتصالات في سوريا مع أولئك الذين يمكن أن يساهموا في ضمان أمن القواعد العسكرية .

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا تأمل في الحفاظ على وجودها العسكري في سوريا: "من السابق لأوانه الحديث عن هذا الآن ،على أية حال، هذا كله موضوع للنقاش مع من سيتولى السلطة في سوريا ".

وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط نظام بشار الأسد.

وفي ساعات الفجر الأولى من الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة







مشاركة

سوريا لحظة بلحظة

بشار الأسد سوريا

سوريا بشار الأسد

بشار الاسد سوريا

الرئيس السوري بشار الأسد

محمد راتب النابلسي

اين ذهب بشار الاسد

فاروق الشرع

هل سوريا تحررت

اسماء الاسد

احداث سوريا الان

رئيس سوريا

العلويين

اخر اخبار سوريا الان

اين بشار الاسد

المعارضة السورية دمشق

بشار اسد

سقوط نظام الاسد

مغادرة بشار الاسد

بشار الاسد يغادر سورياهل تحررت سوريا

ماذا حدث فى سوريا

ماذا حدث لبشار الاسد

هروب بشار

مصير بشار الاسد

كيف تحررت سوريا

دمشق الان

الكرملين

الجيش الروسى

قواعد عسكرية




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة