الكرملين:الجيش الروسي بسوريا يقوم بكل ما هو ضرورى لضمان أمن القواعد العسكرية

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "كرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن العسكريين الروس في سوريا يقومون بكل ما هو ضروري لضمان أمن القواعد العسكرية.

ووفقا لوكالة أنباء سبوتنك الروسية - قال بيسكوف ردا على سؤال حول مدى قلق الكرملين بشأن أمن القواعد العسكرية الروسية في سوريا:" بالطبع جيشنا يتخذ أيضا جميع الاحتياطات اللازمة".

وأضاف أن السلطات الروسية تبذل كل ما هو ضروري لإجراء اتصالات في سوريا مع أولئك الذين يمكن أن يساهموا في ضمان أمن القواعد العسكرية .

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا تأمل في الحفاظ على وجودها العسكري في سوريا: "من السابق لأوانه الحديث عن هذا الآن ،على أية حال، هذا كله موضوع للنقاش مع من سيتولى السلطة في سوريا ".

وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط نظام بشار الأسد.

وفي ساعات الفجر الأولى من الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة