القوافل العلاجية تستكمل أعمالها بقريتى الرق وإدلديب بالشلاتين ضمن حياة كريمة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، اليوم الاثنين، أعمالها بقرى أبرق وإدلديب التابعتين لمدينة الشلاتين بالبحر الأحمر، والتي بدأت فيها العمل منذ أمس الأحد .

وكانت انطلقت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى محافظة البحر الأحمر خلال شهر ديسمبر الجارى، يوم الجمعة الماضية والتى يتم خلالها إجراء الكشف وصرف العلاج مجانا، وتطوف القوافل قرى مدن المحافظة .

وانطلقت القوافل خلال الشهر الجارى الجمعة الماضية من قرية الحمروين بمدينة القصير، وقضت فيها يومين الجمعة والسبت المقبلين، وانطلقت من قرية الحمروين فى اتجاه مدينة الشلاتين حيث وصلت منذ أمس القوافل لقرى أبرق وإدلديب وتستكمل فيها أعمالها حتي نهاية اليوم.

وتتجه القوافل غدا الثلاثاء بعد ذلك الى مدينة حلايب وتقضى فيها يومين، ومن حلايب إلى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب وتصل القوافل إليها يومى 12 و13 من ديسمبر الجارى، ومن حلايب الى مرسى علم حيث وحدة صحة الاسرة وقرية الشيخ الشاذلى وتقضي يومين 14 و15 من الشهر الجارى.

وتبدأ القوافل فى العودة لمدن الشمال حيث قرية أم الحويطات بسفاجا، يومى 16 و17 من الشهر الحارى، ومنها الى نهاية القوافل العلاجية الشهرية لمبادرة حياة كريمة وهى فى قرية الامل بمدينة راس غارب حيث تختتم بها الاعمال يومي 18 و19 من ديسمبر الجارى .

وتضم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة جميع التخصصات ويتم صرف العلاج واجراء التحاليل والأشعة مجانا وكذلك التحويل للمستشفيات اذا لزم الامر