محافظ الغربية يفتتح سوق اليوم الواحد فى طنطا لتوفير السلع بأسعار مناسبة

الغربية مصطفى عادل

يفتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بعد قليل سوق اليوم الواحد، والذى تنظمه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتنسيق مع المحافظات، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، والمهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين.

حيث يقام ذلك الاسبوع يوم الاثنين من كل أسبوع، تحت اشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع المحافظات، لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

ويتوفر في السوق مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الخضروات، الفواكه، اللحوم، والدواجن، بأسعار تنافسية تقل عن أسعار الأسواق التقليدية. ويسهم السوق في تحقيق التوازن السعري، بما يدعم الأسر المصرية ويخفف من الضغوط الاقتصادية عليها.