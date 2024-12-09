السجن 5 سنوات لعامل بتهمة حيازة سلاح والتسبب فى قتل صديقه بقنا

قنا ـ صابر سعيد

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وتامر يحي محمد، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، وأحمد أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، عامل، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بحيازة سلاح والتسبب في قتل صديقه أثناء استقلالهما دراجة بخارية بالغربي بهجورة في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

تعود أحداث القضية إلى أغسطس 2023 عندما وجهت جهات التحقيق، للمتهم صابر.م، 28 عاما، عامل تهمة حيازة فرد روسي محلي الصنع وطلقات نارية في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، والتسبب في قتل المجني عليه سعيد.س.ا، أثناء استقلالهما دراجة بخارية، بخروج طلق ناري من سلاح المتهم.

وتم إحالة القضية التي حملت رقم 26901 لسنة 2023، والمقيدة برقم 3794 كلي قنا، إلى محكمة جنايات نجع حمادي، والتي عاقبت المتهم بالسجن 5 سنوات.