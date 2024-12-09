اليوم السابع
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الرئيس السيسي يصل إلى القصر الملكى بأوسلو للقاء ملك النرويج وولي العهد

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 01:58 م
الرئيس السيسي يصل إلى القصر الملكى بأوسلو للقاء ملك النرويج وولي العهد الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم الاثنين، إلى القصر الملكي بالعاصمة النرويجية أوسلو للقاء ملك النرويج هارولد الخامس بحضور ولي العهد النرويجي.

وأقيم للرئيس السيسي استقبال رسمي.

ويعد الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس دولة مصري يزور النرويج. وترجع إقامة علاقات دبلوماسية بين النرويج ومصر إلى عام 1936.

وتشير الخارجية النرويجية إلى أن مصر تلعب دورًا مهمًا في العديد من عمليات السلام وحل النزاعات، خاصة في الشرق الأوسط، ومن بين أمور أخرى توفر الزيارة فرصة لمناقشة إمكانية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والوضع الإنساني في غزة، والوضع المضطرب في الشرق الأوسط، والحرب في السودان، وحرب روسيا ضد أوكرانيا.

كما سيكون التعاون بين النرويج ومصر بشأن التحول الأخضر وقضايا الأمم المتحدة الحالية على جدول الأعمال.







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