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التحفظ على سائق ميكروباص حادث ترعة الإبراهيمية فى أسيوط وإحالته للنيابة.. فيديو

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 02:06 م
التحفظ على سائق ميكروباص حادث ترعة الإبراهيمية فى أسيوط وإحالته للنيابة.. فيديو موقع غرق الميكروباص
أسيوط- هيثم البدرى

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تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط على السائق "أ.ص" 23 سنة طالب بكلية التجارة، سائق السيارة الميكروباص التى تعرضت للغرق أمس بالترعة الإبراهيمية بمحافظة أسيوط بمركز ديروط، وتحرر المحضر اللازم، وتمت إحالته للنيابة العامة.

وتواصل فرق الغوص المكلفة بالبحث عن المفقودين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالترعة الإبراهيمية بمركز ديروط جهودها للبحث عن المفقودين فى حادث ديروط بمحافظة أسيوط ، والتى راحوا ضحية انقلاب سيارة كانت تقف فى موقف الاجرة وسقطت نتيجة رجوعها للخلف بالترعة الإبراهيمية المتاخمة لموقف الركاب دون معرفة الأسباب.

كان اللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغًا بسقوط سيارة ميكروباص فى الترعة الإبراهيمية، وبالانتقال و قوات الحماية المدنية والاسعاف ، والقيادات الامنية ،و قوة من الشرطة إلى مكان  الحادث، تبين صحة البلاغ وتم انتشال السيارة الميكروباص وجثة احد الضحايا وجار البحث عن المفقودين .







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