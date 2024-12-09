الداخلية تكشف حقيقة مزاعم سيدة سرقتها وعدم تفاعل الشرطة

كتب محمود عبد الراضي

تداول على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى مقطع صوتى لسيدة أشارت خلاله إلى تعرضها للاعتداء والسرقة من قبل بعض الأشخاص مدعيةً عدم تفاعل أجهزة الشرطة المعنية مع بلاغها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه بالفحص تبين أن المقطع المشار إليه قديم يعود للعام الماضى 2023 وقد تم ضبط المشكو فى حقهم فى حينه، وعرضهم على النيابة العامة، كما تبين عدم صحة إدعائها بشأن عدم التجاوب مع بلاغها.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على ترويج المقطع الصوتى المشار إليه.



