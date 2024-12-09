اليوم السابع
Ads
الإثنين، 09 ديسمبر 2024 11:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الأونروا: مليون نازح بغزة معرضون للموت نتيجة الشتاء واستمرار حرب الإبادة

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 10:45 م
الأونروا: مليون نازح بغزة معرضون للموت نتيجة الشتاء واستمرار حرب الإبادة الأونروا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن "مليون نازح في غزة معرضون لخطر الموت نتيجة برد الشتاء، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية".


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن بيان "الأونروا"، اليوم الاثنين، أن هذا يأتي في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال استهداف المستشفيات والطواقم الطبية، وكان آخرها استهداف مستشفيات "العودة والإندونيسي" و"كمال عدوان" كما نفذت قوات الاحتلال سلسلة من عمليات تفجير ضخمة في المناطق الشمالية والغربية شمال القطاع، إلى جانب نسف مربعات سكنية واستهداف مناطق مأهولة ومحيطة بمراكز الإيواء







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة