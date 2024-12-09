اليوم السابع
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الأنبا يوأنس يبدأ أولى سهرات تسبحة كيهك بكاتدرائية الملاك بأسيوط

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 03:00 ص
الأنبا يوأنس يبدأ أولى سهرات تسبحة كيهك بكاتدرائية الملاك بأسيوط الأنبا يؤانس - أرشيفية
كتبت – بتول عصام

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يبدأ الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، أولى سهرات تسبحة كيهك المبارك لعام 1741ش – 2024م، اليوم الموافق 9 ديسمبر، بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط من الساعة 10م حتى 5ص.

وتشهد سهرات تسبحة شهر كيهك للأنبا يوأنس إقبالا كبيرا من مختلف شعوب الكنائس، ويمثل الشهر مكانة خاصة في نفوس الأقباط لما يمتلكئه من روحانية خاصة، إذ يجري مدح السيدة مريم العذراء خلال تلك الصلوات.

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جدول سهرات كيهك

وكانت قد نشرت كاتدرائية الملاك ميخائيل جدول سهرات تسبحة شهر كيهك لعام 1741ش – 2024م، للأنبا يوأنس، بالكنائس والأديرة المختلفة.

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