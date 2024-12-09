الأقصر تشهد ختام فعاليات النسخة الأولى لمبادرة تمكين طلاب الجامعات ذوى الهمم

الأقصر – أحمد مرعى

تستضيف منطقة معبد الملكة حتشبسوت غرب محافظة الأقصر، مساء اليوم الإثنين، فعاليات ختام النسخة الأولى من مبادرة تمكين ذوي الهمم من طلاب الجامعات، حيث عقدت الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر؛ اجتماعًا موسعًا؛ لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق حفل ختام فعاليات النسخة الأولى من مبادرة تمكين ذوي الهمم من طلاب الجامعات والتي تنفذها وزارة التعليم العالي؛ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وذلك بحضور الدكتور وليد محمد عبدالله، منسق عام جامعة الأقصر بالفعالية، والدكتور وائل محمد الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وشارك في الاجتماع ممثلي الكليات، ومنسقي الأنشطة الطلابية، وأعضاء هيئة التدريس، والعلاقات العامة بالجامعة، ومسؤولي رعاية الشباب بالكليات، ومسؤولي الحملة الميكانيكية بالجامعة، حيث أشارت رئيس الجامعة إلى أن هذه الفعالية، تأتي للتوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية، وتوفير فرص متكافئة لهم، في إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدمج الطلاب ذوي الهمم في المجتمع؛ لافتة إلى أن جامعة الأقصر تضم مركزًا لخدمة الطلاب ذوي الهمم.

وتأتي الفعالية بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من رؤساء الجامعات وكبار الشخصيات العامة، وبحضور 562 طالب وطالبة، وذلك مساء اليوم الإثنين الموافق 9 ديسمبر بالدير البحري "معبد حتشبسوت".

وعن مبادرة تمكين ذوى الهمم من طلاب الجامعات، قال الدكتور، أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، إننا فى حاجة إلى مثل هذه المبادرات للتعرف على الأمل والقصص الموجود لدى ذوى الهمم ومانحى الأمل، جاء ذلك خلال حفل إطلاق مبادرة تمكين لدمج ذوى الهمم.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك 20 جامعة لديها مراكز متميزة تمنح الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة احتياجاتهم، وهناك 7 مراكز أخرى فى الطريق لتكون جميع الجامعات بها مراكز تمنح ذوى الهمم احتياجاتهم، مضيفا أن هناك مبادرة رئاسية فى استراتيجية وزارة التعليم العالي اسمها تحالف وتنمية لرعاية ذوى الهمم وما يحدث اليوم جزء منها موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، وكل إقليم يحدث تحالف بين الجامعات ومؤسسات الدولة وهم 7 مبادرات يتم إطلاقها فى الإقاليم السبعة وستكون من أكبر المبادرات التى سيحضرها طلاب من ذوى الهمم ووقتها سيكون هناك ممثلين من جامعات دولية لحضور هذه المبادرة فى محافظة الأقصر.