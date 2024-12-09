إزالة 28 حالة تعدى على أملاك الدولة بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، القيادات التنفيذية بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة ،ومنع أى تعدى جديد نهائيا، مشددة على سرعة تنفيذ كافة قرارات الازالة الصادرة بكل حسم والتصدى لأى شكل من التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأكدت محافظ البحيرة على التنسيق بين كافة الجهات المعنية و قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمنع التعدى على الأراضى مرة أخرى، وذلك للحفاظ على حق الدولة، وحماية الرقعة الزراعية.

وفى هذا السياق، أسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية ضمن الموجة 24 لازالة التعديات بنطاق المراكز المختلفة عن إزالة 28حالة تعدى على أملاك الدولة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.