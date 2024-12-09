إحباط محاولة صاحبة مصنع تهريب مخدرات عبر مطار برج العرب

كتب ـ محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لأمن الموانى بقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (صاحبة مصنع ملابس "لها معلومات جنائية" - مقيمة بمحافظة الغربية) ، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة لعقار "تامول") حال إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد عبر مطار برج العرب بالإسكندرية.. وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة بقصد تهريبها للاتجار بها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن قيام عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، حيث تم ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (كمية لمخدر الكوكايين وزنت 1,5 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرامات – كمية لمخدر الأيس"الشابو" – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- سلاح أبيض – ميزان حساس)، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة قويسنا ، وبحوزته مضبوطات أبرزها (كمية لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جراما - سلاح أبيض)، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته مضبوطات أبرزها (كمية لمخدر الحشيش وزنت 16,500 كيلو جرام) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بأكثر من (7 ملايين جنيه).