أماكن الفسح فى سوهاج.. وجهات متنوعة للاستمتاع والراحة وسط الطبيعة "صور"

سوهاج محمود مقبول

تُعد محافظة سوهاج من الوجهات السياحية المتميزة في صعيد مصر، حيث تحتضن العديد من الأماكن التي تلبي احتياجات الزوار من كل الأعمار، سواء كانوا من أهالي المحافظة أو من خارجها تتنوع أماكن الفسح في سوهاج بين الطبيعية والتاريخية والترفيهية، مما يجعلها وجهة مثالية لقضاء أوقات ممتعة وهادئة بعيدًا عن صخب الحياة اليومية تبرز سوهاج كمكان يعكس التنوع الثقافي والجغرافي في صعيد مصر، حيث تقدم مزيجًا فريدًا من المناظر الطبيعية الخلابة على ضفاف نهر النيل، والمرافق السياحية الحديثة التي تلبي احتياجات الزوار.

تتميز محافظة سوهاج بتنوع الأماكن التي تقدم خيارات عديدة للفسح والترفيه، مما يجعلها وجهة مثالية للمواطنين والزوار على حد سواء تجمع سوهاج بين جمال الطبيعة وروعة المناظر النهرية وبين الأنشطة الترفيهية المتنوعة التي تلبي اهتمامات الجميع، مما يعزز من مكانتها كأحد أهم مقاصد السياحة المحلية في صعيد مصر.

ومن أهم المناطق التي يمكن زيارتها والتنزه فيها بمحافظة سوهاج تأتى مرتبة طبقا لأهميتها:

1. جزيرة الزهور: وجهة طبيعية وسط النيل تعتبر جزيرة الزهور من أبرز الأماكن التي يقصدها أهالي سوهاج للفسح، حيث تقع وسط نهر النيل شمال كوبرى سوهاج القديم توفر الجزيرة مجموعة من الأنشطة الممتعة مثل الاسترخاء في 23 شاليهًا مجهزًا، إضافة إلى حمام السباحة والملاعب المخصصة للأطفال تحتوي الجزيرة أيضًا على مطعم وصالة للأفراح، مما يجعلها وجهة مثالية للأسر التي ترغب في قضاء وقت هادئ وسط الطبيعة.

2. المخيم السياحي بحي الكوثر: للاستمتاع بالأنشطة المتنوعة يعد المخيم السياحي في حي الكوثر واحدًا من أبرز الأماكن التي تقدم للزوار تجربة سياحية متكاملة. يقع المخيم على مساحة 30 ألف متر مربع، ويحتوي على مجموعة من المرافق مثل الحدائق والملاعب للأطفال، فضلاً عن حديقة الحيوانات، والاسطبلات للخيل ويتميز المخيم بوجود صالة للأفراح، بوفيه، ومساحات للتخييم، مما يجعله مكانًا مثاليًا للعائلات والشباب على حد سواء.

3. المراسي السياحية: تجربة فريدة على النيل تعتبر المراسي السياحية المنتشرة على طول نهر النيل في سوهاج من أبرز معالم السياحة بالمحافظة. يضم النيل ثلاث مراسي رئيسية، منها مرسى ناصر السياحي الذي يقع على الضفة الشرقية ويستقبل الرحلات النيلية من القاهرة إلى أسوان والعكس تم تطويره بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه، مما يعزز من حركة السياحة بالمحافظة أما مرسى البيئة على الضفة الغربية فيختص بخدمة العائمات، بينما يقع مرسى البلينا في مدينة البلينا ويجري حاليًا تطويره.

4. حديقة استاد سوهاج الرياضي: وجهة ترفيهية للأطفال والكبار توفر حديقة استاد سوهاج الرياضي مساحة واسعة من الراحة والاستجمام وسط الأنشطة الرياضية والترفيهية. يضم الاستاد مدينة ألعاب "مدينة السندباد" التي تحتوي على العديد من الألعاب المشوقة مثل العجلة الدوارة، القطارات الصغيرة، والسيارات الكهربائية. تعتبر الحديقة من أبرز الأماكن التي تجذب العائلات والأطفال لقضاء أوقات ممتعة.

5. الكورنيش والنادي الرياضي: متنفس للأسر والشباب تعد كورنيش النيل الشرقي من أبرز معالم الاحتفال والفسح في سوهاج، حيث يفضل العديد من الأهالي التنزه على الكورنيش والاستمتاع بالمناظر الطبيعية للنيل يوجد على الكورنيش العديد من النوادى الرياضية مثل نادي الشرطة ونادي المهندسين ونادي الأطباء، حيث تقدم هذه الأندية مجموعة متنوعة من الخدمات الترفيهية والرياضية، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للأطفال والملاعب وتعتبر هذه الأندية وجهة مثالية للراغبين في الاستمتاع بالأجواء العائلية أو الأنشطة الرياضية.

6. المراكب النيلية واللنشات: للاستمتاع بجولة نهرية مميزة لا تكتمل زيارة سوهاج دون تجربة ركوب المراكب النيلية واللنشات، التي تجوب نهر النيل من البلينا جنوبًا إلى طما شمالًا يمكن للزوار الاستمتاع بجولة بحرية على النيل، حيث تقام حفلات غنائية ورقصات شعبية على متن هذه المراكب. تقدم هذه الرحلات تجربة فريدة من نوعها وسط الأجواء النهرية الرائعة.

7. الحديقة المتحفية: تاريخ وثقافة في قلب المدينة أحد الأماكن المميزة التي يمكن للزوار الاستمتاع بها في سوهاج هي الحديقة المتحفية، التي تقع أمام ديوان عام محافظة سوهاج. تم تطوير الحديقة مؤخرًا لتصبح وجهة ثقافية وترفيهية في آن واحد، حيث يمكن للزوار التعرف على التراث المحلي والتاريخي للمحافظة، في جو مريح وهادئ.

8. المسرح الروماني: مكان مثالي للاستمتاع بالعروض الثقافية والفنية يعتبر المسرح الروماني أسفل كوبرى أخميم من الأماكن التي جذبت العديد من الزوار بعد تطويره، حيث يقدم العروض الثقافية والفنية والأنشطة الترفيهية في بيئة متميزة تطل على المسرح. كما تم تجهيز المكان بكافتيريا مميزة لاستضافة الزوار في أجواء مريحة.

9. متحف سوهاج: نافذة على تاريخ الحضارات لمن يفضلون زيارة الأماكن الثقافية والتاريخية، يُعتبر متحف سوهاج من أبرز الوجهات التي تضم تراثًا من الحضارات المختلفة مثل الفرعونية، القبطية، والإسلامية يعد المتحف وجهة مثالية للتعرف على تاريخ مصر من خلال القطع الأثرية والمعروضات المتنوعة.



متحف سوهاج القومى (1)



الحديقة المتحفية



أماكن الترفيه بسوهاج (3)



أماكن الترفيه بسوهاج (1)