فوائد صحية للسبانخ تحميك من الأمراض المزمنة

كتبت نهير عبد النبى

تحتوى السبانخ على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات وحسب ما ذكره موقع webmed وقد تساعد أيضًا في تحسين صحة الجلد والشعر والمساعدة في علاج السرطان هذه الأوراق الخضراء هي عنصر أساسي في العديد من الأنظمة الغذائية في جميع أنحاء العالم وهي محملة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

ومن فوائد السبانخ على صحتك:

- قد يحافظ على صحة بشرتك وشعرك وأظافرك

يمكن لفيتامين أ الموجود في السبانخ حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية يحارب الإجهاد التأكسدي الذي يحدث على طبقات الجلد ويعزز صحة الجلد و قد يمنحك تناول السبانخ بانتظام بشرة صحية .

- تحتوي السبانخ على فيتامين سي، وتظهر العديد من الدراسات أن فيتامين سي يمكن أن يعزز تخليق الكولاجين يعتقد أيضًا أن المغنيسيوم والحديد في الخضار قد يعززان أيضًا صحة الشعر، وتم ربط نقص الحديد بتساقط الشعر وقد يساعد السبانخ، كونه مصدرًا غنيًا بالحديد، في مكافحة تساقط الشعر.

- يساعد في إنقاص الوزن

تظهر بعض الدراسات أن السبانخ قد يقمع الجوع، حيث أظهرت النساء ذوات الوزن الزائد خسارة أكبر بنسبة 43٪ في وزن الجسم بعد تناول 5 جرامات من مستخلص السبانخ لمدة 3 أشهر.

كما أظهرت النساء انخفاضًا في الرغبة في تناول الحلويات بنسبة 95٪. يحتوي مستخلص السبانخ على ثايلاكويدات ، وهي أغشية توجد عادة في النباتات الخضراء.

- يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

قد يكون للجليكوجليسيروليبيدات الموجودة في السبانخ دور تلعبه في الوقاية من السرطان يمكنهم تحقيق ذلك عن طريق احتمالية تثبيط نمو الورم.

وفقًا لبعض الدراسات ، يرتبط فيتامين أ الموجود في السبانخ بتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي تم ربط تناول السبانخ (أو الجزر الغني أيضًا بفيتامين أ) لأكثر من مرتين في الأسبوع بانخفاض طفيف في خطر الإصابة بسرطان الثدي .

السبانخ من الخضروات الصليبية، تشير الدراسات إلى أن الخضروات الصليبية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في الوقاية من السرطان هذه الخضار غنية بالكاروتينات (مثل اللوتين والزياكسانثين) التي قد تساعد في علاج السرطان.

كما أن الخضار الصليبية تطلق إندولات (عند التحضير) ، والتي تعطل المواد المسرطنة وتحارب الالتهاب ( 9 ).

- يساعد في علاج مرض السكري

يعزز السبانخ الشبع، وبالتالي يقلل من استجابات الجلوكوز بعد الأكل (بعد الوجبة) ويعزى ذلك إلى ارتفاع نسبة الألياف والمياه في الخضار.

-يحتوي السبانخ أيضًا على النترات تم العثور على هذه المركبات للمساعدة في منع مقاومة الأنسولينو يمكنهم أيضًا تخفيف الالتهاب، وهو عامل خطر رئيسي لمرض السكري يمكن أن يكون السبانخ مكونًا واعدًا لمنع مقاومة الأنسولين .

- سبب آخر يمكن أن يكون السبانخ جزءًا من نظام غذائي مضاد لمرض السكري هو انخفاض الكربوهيدرات مقارنة بالخضار النشوية ، فإن السبانخ نبات غير نشوي يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات قد يؤدي أيضًا إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.

- يمكن للأفراد المصابين بداء السكري من النوع 2 تضمين السبانخ في نظامهم الغذائي قد يساعد احتوائه على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات في تنظيم مستويات الجلوكوز، على الرغم من أن هذا البيان يحتاج إلى مزيد من البحث.

- يساعد على تنظيم مستويات ضغط الدم

النترات في السبانخ تستحق التقدير. تعمل هذه المركبات على تحسين وظيفة البطانة وقد تخفض مستويات ضغط الدم بشكل حاد، وبالتالي تعزز صحة القلب.

- قد يعزز صحة الرؤية

يحتوي السبانخ على اثنين من مضادات الأكسدة الهامة ، اللوتين والزياكسانثين ، والتي تمت دراستها على نطاق واسع لآثارها المعززة للرؤية. تحارب هذه المركبات أنواع الأكسجين التفاعلية 1 وتقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر.

- يؤدي إلى عظام قوية

قد يزيد السبانخ من صحة العظام إنه غني بفيتامين K والكالسيوم ، وهما عنصران مغذيان مهمان لقوة العظام .

كما يؤدي انخفاض تناول الكالسيوم على مدى العمر إلى هشاشة العظام وهو مرتبط بانخفاض كتلة العظام ، وفقدان العظام السريع، وارتفاع معدلات الكسور، ويحتوي السبانخ على الكالسيوم ويمكن أن يساعد في مقاومة ذلك.