فتح باب تسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين 21 يوليو

كتب ـ محمود طه حسين

أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن المنح المعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين شهادة الصلاحية بمزاولة المهنة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، للذين استوفوا كل المتطلبات اللازمة للحصول على تلك الشهادة، موضحة أنه سيتم فتح الموقع الالكتروني اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21 يوليو الجارى لتسجيل استيفائهم كل المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية وتدقيق صحة بيانات المتقدمين واستيفائها على النموذج المرافق دون كشط أو تعديل واعتماده من مدير الإدارة التعليمية بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات يراعي أن يكون لكل تخصص كشوف مستقلة ).

وتعتبر الإدارة التعليمية مسئولة مسئولية كاملة عن صحة تلك البيانات وتسليم كشوف البيانات مرافقة للملفات إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة له، وذلك اعتبارا من 21 يوليو حتى 28 نوفمبر 2024، ويراعى عدم استلام ملفات من تجاوز مدة تعاقده سنتين في تاريخ 21 ديسمبر 2024 مالم يتم تجديدها عملا يحكم المادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمستبدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2012، مع اتخاذ اللازم نحو التنبيه على المعلمين والأخصائيين المساعدين الذين تنطبق عليهم شروط التقدم بتسليم ملفاتهم على أن يحتوى الملف طبقا لما تم في الدفعات السابقة على التالى:

- صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة معتمدة من شئون العاملين .

-نسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد مستوفيا كافة البنود .

- شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية.

- إفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالانتهاء من محو أمية 10 من المواطنين الأميين بالمحافظة أو شهادة اجتياز برنامج المعلمون أولا (هذا الشريط خاص فقط بالمتعاقدين في مسابقة الـ ٣٠ ألف معلم والمسابقة التكميلية لها طبقا لما هو متضمن في عقودهم ويعفى ذوى الاحتياجات الخاصة نسبة الـ 5% من هذا الشرط.

- شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL أو شهادة لبرنامج تدريبي للمهارات الأساسية لتطبيقات Office ونظام التشغيل Windows والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات البرامج الآتية: الدورة التدريبية AITC التي تقدمها الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات.

- صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شئون العاملين بالإدارة التعليمية التابع لها وشهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كليات التربية ، ويستثنى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائي وذلك إعمالا لأحكام القانون

- مفردات مرتب موضحا به بند الصرف المحدد للتعاقد على وظيفة معلم مساعد .

- صورة بطاقة الرقم القومي .

ووجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين بتعميم التعليمات بنشرة دورية بديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات والمدارس الواقعة في نطاق المديريات بالضوابط والإجراءات المشار إليها بعاليه، والتوقيع عليها بالعلم ، والتنبيه عليهم بالإلتزام بالمواعيد المحددة ويتحمل المعلم المساعد مسئولية عدم تقديم الملف الخاص به مستوفيا وما يترتب عليه من آثار في المواعيد المحددة إلى الإدارة التعليمية ، مع رجاء التنبيه المشدد على مسئولي الإدارات التعليمية بتجميع الملفات واستيفاء كشوف البيانات وإرسالها إلى فرع الأكاديمية التابع له وذلك اعتبارا من يوم 21 يوليو حتى 28 نوفمبر 2024، وتتحمل الإدارات التعليمية مسئولية عدم تسليم الملفات للفرع.

وأكدت الأكاديمية، أنه على المديريات التعليمية حال تجاوز المعلمين المساعدين مدة التعاقد سنتين في تاريخ، 31 ديسمبر 2024، إعداد مذكرة عرض على الدكتور الوزير بعد أخذ رأى المحافظ المختص لتجديد التعاقد لمدة سنة من تاريخ انتهاء مدة السنتين، على أن يتم عند التقدم إرفاق صورة طبق الأصل من موافقة معالى الدكتور الوزير على تجديد التعاقد لمدة سنة تالية مع كل عقد من العقود التي تجاوزت مدة السنتين.