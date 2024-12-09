أجواء شديدة البرودة ليلا شمال الصعيد.. حالة طقس اليوم بالقاهرة والمحافظات

كتبت - مرام محمد

كشفت خريطة التنبؤات الجوية، عن حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

حالة الطقس نهارًا:

-طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:

-طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.