اليوم السابع
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أبو الغيط يصل إلى بورسودان فى زيارة عمل

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 09:27 ص
أبو الغيط يصل إلى بورسودان فى زيارة عمل جانب من الزيارة
بيشوى رمزى

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ذكرت جامعة الدول العربية أن أمينها العام أحمد أبو الغيط وصل اليوم، الإثنين، إلى مدينة بورسودان في زيارة عمل إلى جمهورية السودان تستغرق يومين، وتشهد عقد لقاءات هامة مع عدد من المسئولين السودانيين.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام، بأن هذه الزيارة تأتي في سياق التضامن المستمر من جانب الجامعة العربية مع السودان في الظرف الدقيق الذي يمر به، وكذلك انطلاقاً من حرص الجامعة الأصيل والثابت على أمن واستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه.

ومن المنتظر أن يعقد الأمين العام لقاءً مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني ولقاءات مع عدد من قيادات مجلس السيادة وعدد من الوزراء.

كما ستشمل الزيارة عقد جلسة مباحثات موسعة بين الأمين العام وعلي يوسف الشريف وزير الخارجية السوداني لتناول كافة تطورات الوضع حالياً في السودان.







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ابو الغيط

جامعة الدول العربية

بورسودان

مجلس السيادة السوداني




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