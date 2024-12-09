آخرها الحبس شهرين.. السجل الجنائي للتيك توكر كروان مشاكل

كتب إيهاب المهندس

صدر ضد التيك توكر كروان مشاكل، حكما جديدا بالحبس شهرين، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، من محكمة الجنح، وخلال السطور التالية سنعرض أبرز الأحكام الصادرة ضد المتهم.

ــ الحبس شهرين من جنح الحدائق في 7 ديسمبر الجاري، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

ــ الحبس 3 أشهر في 2 ديسمبر الجاري من جنح الحدائق بتهمة تهديد شخص بالخطف.

ــ الحبس 3 أشهر بتهمة حيازة سلاح أبيض، من محكمة جنح الحدائق في شهر أكتوبر 2024.

- الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه غيابيا، من محكمة جنح الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، وللمتهم حق المعارضة على الحكم.