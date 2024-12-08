وكيل تعليم بنى سويف تناقش إيجابيات وسلبيات رصدتها لجان المتابعة بالمدارس

بنى سويف - هانى فتحى

التقت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف بمسئولي وأعضاء المتابعة بالمديرية والإدارات ومديري المراحل بحضور عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية والدكتورة رباب حامد مدير إدارة المتابعة رمضان رجب مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية، وذلك للوقوف على الايجابيات والسلبيات التي تم رصدها من المتابعين خلال تفقدهم للمدارس في الفترة الماضية منذ بدء العام الدراسي ومناقشة خطة العمل في المرحلة المقبلة.

وأكدت وكيل الوزارة على أهمية دور المتابعة في الارتقاء بالعملية التعليمية، وأن المتابعة هي المرآة التي تعكس سير العمل بالمدارس وتعمل على ضبط العمل داخل المؤسسات التعليمية وتقديم كافة أوجه الدعم الفني لأي مشكلة طارئة داخل المدارس.

ووجهت وكيل الوزارة بضرورة تفعيل المتابعة وسرعة إنجاز الأعمال وإيجاد الحلول السريعة لعلاج السلبيات والعمل على تعزيز الإيجابيات، مطالبة بالدقة والموضوعية في جمع البيانات حتى يتم اتخاذ القرارات المناسبة، كما طالبت بضرورة بذل المزيد من الجهود للنهوض بالعملية التعليمية،مشيرة إلى أن المتابعة ليست لاصطياد الأخطاء وإنما لتصحيح الأخطاء.

وخلال اللقاء، تحاورت وكيل الوزارة مع الحاضرين مستمعا لارائهم ومقترحاتهم حول سبل تطوير العملية التعليمية.

وشددت وكيل الوزارة على متابعة غلق باب المدرسة وتواجد مسؤول الأمن على البوابة وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي حفاظاً على سلامة الطلاب.

كما وجهت وكيل الوزارة بضرورة متابعة استمرار أعمال النظافة وتطهير دورات المياه وحجرات الدراسة حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب ،وكذلك متابعة الإجراءات والآليات المنفذة بشأن توزيع.