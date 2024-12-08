وكيل تعليم الشرقية يوجه برعاية الطلاب الموهوبين

الشرقية - إيمان مهنى

وجه محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، برعاية الطلاب المتميزين والموهوبين في الأنشطة التربوية واعداد برامج لتنمية مواهبهم.

جاء ذلك خلال جولة لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمدرسة فاقوس الرسمية لغات رقم 1، بحضور الدكتور هاني السعيد مدير عام الإدارة للوصول إلي منظومة تعليمية متميزة والوقوف علي مدى التزام المعلمين والعاملين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة تحديث قوائم الفصول وكراسة الحصة والتقييمات الأسبوعية وفك كثافات التلاميذ في الفصول وسير اختبار شهر نوفمبر 2024 للمواد التي تضاف للمجموع.

تفقد قاعات رياض الأطفال وشارك الأطفال ممارسة بعض التدريبات الرياضية في الهواء الطلق واكد سيادته علي أهمية ممارسة جميع الأطفال لمختلف الألعاب و الأنشطة الرياضية مع الحرص علي سلامة الأطفال.

واطمئن علي ممارسة الأنشطة التربوية داخل القاعات واوصي سيادته ممارسة ساعة يوميا للانشطة الترفيهية لمرحلة رياض الاطفال في فناء المدرسة لإطفاء روح السعادة والبهجة للاطفال.

وشدد علي تنفيذ تعليمات الوزارة بالاهتمام بممارسة الأنشطة التربوية الرياضية والثقافية والفنية مع الحرص علي سلامة الأطفال.

وأوضح محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن الهدف من المتابعة هو متابعة منظومة العمل و انضباطه بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب داخل المدارس وليس لتصيد الأخطاء.

واطمئن وكيل الوزارة علي سير العمل وانتظام الدراسة داخل فصول المدرسة وناقش التلاميذ فيما تم دراسته من المناهج الدراسية.

