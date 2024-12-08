وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء يشهدان حفل افتتاح المسرح الصيفى بمدينة الطور

جنوب سيناء - فايزة مرسال

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، الحفل للكبير الذي أقيم على المسرح بقيادة الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو ياسر دراز، كما تضمنت باقة من أجمل الأغاني الوطنية والتراثية.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المسرح الصيفي بمدينة الطور أقيم على أحدث الطرز العالمية ليكون منارة ثقافية فنية لاحتضان مواهب أبناء جنوب سيناء منذ الصغر.

وأوضح أنه جرى تطوير المسرح بالكامل، وإضافة أقسام متعددة ليلبي احتياجات أبناء المحافظة، ويكون متنفسا ترفيهيا لتقديم كافة أنواع الفنون على مدار العام.

وأكد وزير الثقافة، أن مسرح الطور بثوبه الجديد يمثل إضافة حقيقية لمنظومة العمل ثقافي في مصر، كونه يعد صرحا متكاملا يضم قاعة مؤتمرات، وقاعة محاضرات، قاعات للفنون الشعبية والتشكيلية، مكتبتين للأطفال والكبار، نوادي تكنولوجيا، سينما، نادي للأدب، ليكون مركز إشعاع ثقافي شامل ومتكامل قادرة على تقديم كافة أنواع الفنون لكل فئات المجتمع.

واوضح أن الوزارة حرصت على أن يكون هذا المشروع نموذجا يحتذى به في تعزيز الثقافة، كون القوى الناعمة تساهم في بناء الوعي، وتطوير الإنسان، كون الثقافة هي أساس التنمية.



فرقة المايسترو ياسر دراز أثناء الأغاني الوطنية



فرقة المايسترو مازن دراز