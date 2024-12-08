وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان المسرح الصيفي بمدينة الطور.. صور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء بحضور الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور شعيب خلف مدير عام اقليم القناة وسيناء الثقافي برفقة اماني شاكر مدير عام الإدارة العامة للمكتبات بهيئة قصور الثقافة، وبحضور موظفي الفرع.

وتفقد الوزير ومحافظ جنوب سيناء المسرح الصيفي بعد التطوير ورفع كفاءة وصيانة على مساحة 10الاف متر مربع بتكلفة 160مليون جنيه

تفقد الوزير ومحافظ جنوب سيناء أعمال تطوير خشبة المسرح ومبنى العاملين ونادى الادب والطفل للاطمئنان كما تفقد نادى الادب ومبنى المرأة للمشغولات اليدوية.

ويضم المسرح الصيفي بمدينة الطور العديد من القاعات المتخصصة منها قاعة كبري للمؤتمرات وقاعة مخصصة للمحاضرات، ومكتبة عامة، ومكتبة للطفل، ونادي التكنولوجيا للطفل وآخر الكبار بالإضافة إلى المسرح المكشوف والسينما وآخر لنادي المرأة، ونادي الأدب ومبنى أنشطة للطفل، ومنفذ دائم لبيع إصدارات هيئة قصور الثقافة، ومبنى مخصص لخدمات الجمهور وخدمات تشغيل الموقع وقاعة للفنون الشعبية، واخري للفنون التشكيلية، بالإضافة الي المكاتب الإدارية، وقاعة لكبار الزوار.

كما قدمت فرقة مازن ترأس بعض الاغانى منها نسم علينا الهوى ورجعنا على دار الهواى.



العروض



المسرح



المشغولات اليدوية للسيدات



المشغولات اليدوية