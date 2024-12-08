وزيرتا التنمية المحلية والتضامن تتفقدان قافلة طبية مجانية بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارتهما إلى محافظة شمال سيناء بتفقد أعمال قافلة طبية مجانية تنفذها جمعية “مصر الخير” بقرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد.

شملت القافلة 10 عيادات متخصصة قدمت خدمات صحية متكاملة للمواطنين، بما في ذلك الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان. ورافق الوزيرتين في الجولة اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية.

في إطار الزيارة، افتتحت الدكتورة مايا مرسي حضانة “قباء” التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات التعليمية للأطفال في المرحلة المبكرة. كما أطلقت حملة “الشتاء الدافئ” لتوزيع المساعدات الشتوية على الأسر المستحقة.

من المقرر أن تتواصل الجولة بافتتاح وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في مدن العريش والشيخ زويد:

في العريش: سيتم تفقد “قوافل السعادة” بالمدينة الشبابية، وهي مبادرة تهدف إلى دعم الفئات المجتمعية المختلفة وتعزيز العمل التطوعي.

في الشيخ زويد: ستتوجه الوزيرتان إلى قرية أبو العراج لافتتاح محطة لتحلية مياه الشرب، بالإضافة إلى تفقد القافلة الطبية وحملة الإطعام التي تستهدف توفير الدعم الغذائي للمستفيدين.

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم تنمية شمال سيناء، حيث سبقتها زيارات رفيعة المستوى شملت زيارة وزير الأوقاف لإحياء الذكرى السابعة لحادث مسجد الروضة، وزيارة وزير الشباب والرياضة لافتتاح مشروعات وأنشطة رياضية متنوعة بمدينة العريش.



قافلة طبية شاملة



جانب من القافلة



وزيرتا التنمية المحلية والتضامن يتفقدان القافلة



جانب من الجولة



زيارة إلي محافظة شمال سيناء



استماع وزيرتا التنمية المحلية والتضاتمن



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