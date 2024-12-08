وزارة العمل تبدأ تلقى طلبات التقدم لفرص عمل بالسعودية بمرتبات تصل لـ15 ألف ريال

كتبت ـ آية دعبس

أعلنت وزارة العمل، فتح باب التقديم على فرص عمل للمصريين في عدد من التخصصات الهندسية، والإدارية للعمل في مشاريع البنية التحتية، ومحطات معالجة المياه بالمملكة العربية السعودية، وذلك بداية من اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، وتستمر لمدة 10 أيام.

وتتوافر فرص العمل، فى تخصصات متنوعة، وهى:

- 2 محاسبين ذوي خبرة في شركات مقاولات، مشاريع بنية تحتية خبرة من 3 إلى 7 سنوات.

- 1 مهندس ميكانيكا مشتريات "محطات معالجة المياه"، خبرة من 3 إلى 10 سنوات.

- 5 مهندسين ميكانيكا خبرة من 5 إلى 15 سنة.

-5 مهندسين مدني خبرة من 5 إلى 15 سنة.

- 5 مهندسين كهرباء متخصصين في محطات معالجة مياه الصرف الصحي ،خبرة من 5 إلى 15 سنة.

ويحصل المقبولين في هذه الوظائف، على عدة مزايا، منها: توفير السكن المجاني، وتذاكر طيران ذهاب وعودة، وإقامة داخل المنشآت، وتأمين صحي شامل، كما تتراوح الرواتب حسب التخصص والخبرة المهنية من 4000 إلى 15000 ريال سعودي.

كما توفر الشركة السعودية أيضا بيئة عمل آمنة تتوافق مع أعلى معايير السلامة المهنية والصحية، بالإضافة إلى فرص الترقي، والتطوير المهني، من خلال برامج تدريبية ،وورش عمل لتعزيز مهارات العاملين وتطويرهم مهاراتهم .

وأوضحت هبه أحمد مدير عام إدارة التشغيل بالوزارة أنه على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية، وجواز السفر الساري، والمؤهل، وشهادة الخبرة "إن وجدت"،على البريد الإلكتروني التالي: Labour@labour.gov.eg، وأكدت الوزارة أن التقديم مجاني وبدون أي وسطاء، مما يعزز من الشفافية والمصداقية في عملية التوظيف.