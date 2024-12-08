مصير عمرو دياب أمام القضاء بعد إدانته بصفع الشاب سعد أسامة وتغريمه 200 جنيه

كتب أحمد حسني

بعد أن قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بمعاقبة الفنان عمرو دياب بالغرامة 200 جنيه، ودفع تعويض 10 آلاف جنيه، للشاب سعد أسامة، وحصول الشاب على حكم بالبراءة من تهمة التعدي على الفنان عمرو دياب، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصير الفنان عمرو دياب قضائيا.

وفقا للقانون المصري فيحق للفنان عمرو دياب الاستئناف على حكم إدانته وتغريمه 200 جنيه ودفع تعويض 10 آلاف جنيه للشاب سعد أسامة، ويكون الفنان عمرو دياب أمام ثلاث سيناريوهات قضائية وهي:.

- تأييد الحكم بتغريمه 200 جنيه.

- تخفيف الحكم الصادر ضده.

- إلغاء الحكم الصادر ضده والقضاء ببراءته.



يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب أكد فى التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور.

فيما اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.