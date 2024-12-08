مصرع مسن وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب دراجة تروسيكل بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

لقي مسن مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث انقلاب تروسيكل أمام مبنى جامعة الوادي الجديد بطريق الخارجة أسيوط، بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادى الجديد من إدارة النجدة يفيد انقلاب تروسيكل بالكيلو 10 بطريق الخارجة أسيوط أمام جامعة الوادى الجديد، مما أسفر عن مصرع حسن نصار 65 سنة وإصابة عبد العاطي فهيم 60 سنة، وندى عبد العاطى فهيم 16 سنة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وإيداع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.