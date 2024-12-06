جامعة الوادى الجديد: تنفيذ يوم رياضى لذوى الهمم ضمن مبادرة "تمكين" الرئاسية

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

نظّم مركز خدمة طلاب ذوى الإعاقة بجامعة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، يومًا رياضيًا مميزًا بالتعاون مع كلية علوم الرياضة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم وتمكين ذوى الهمم فى الجامعات المصرية، حيث أُقيمت الفعالية فى ملاعب كلية التربية الرياضية، بحضور الدكتور أحمد سيد حرباوى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب سابقًا، وبمشاركة متطوعين من المركز، وطلاب إحدى مدارس إدارة الخارجة التعليمية، بالإضافة إلى ممثلين من رعاية الشباب المركزية بالجامعة.

وشهد اليوم الرياضى حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية علوم الرياضة، إلى جانب أعضاء الجهاز الإدارى بالمركز، حيث استمتع الجميع بفعاليات متنوعة، شملت مباراة كرة طائرة نظمها فريق الكلية، وألعابًا ترفيهية موجهة لذوى الإعاقة والمتطوعين والمشاركين، وسط أجواء مفعمة بالحماس والمرح.

وتأتى هذه المبادرة ضمن رؤية جامعة الوادى الجديد لتعزيز الشمولية والدمج، وتوفير بيئة محفزة لذوى الإعاقة تعزز مشاركتهم فى مختلف الأنشطة، مما يجعل الجامعة نموذجًا يُحتذى به فى دعم وتمكين جميع فئات الطلاب بما يعكس التزام الجامعة بتعزيز الشمولية وإتاحة الفرص المتساوية لجميع الطلاب للمشاركة فى الأنشطة الاجتماعية والرياضية، لتكون جامعة الوادى الجديد نموذجًا للتميّز فى رعاية طلابها.