مصرع شخص صدمته سيارة فى القاهرة الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد

لقي شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلي الطريق فى القاهرة الجديدة وتم نقل المتوفى الى المستشفى.

تلقى مشرف غرفة عمليات المرور، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى فى القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وانتقلت سيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته.

تم نقل جثة المتوفى إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.