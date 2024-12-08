مديرية تعليم مطروح تنظم ندوة لتوعية الطلاب بمخاطر التدخين

مطروح – حسن مشالي

صرحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن المديرية ممثلة في إدارة المشاركة المجتمعية نظمت ندوة لتوعية طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، بمخاطر التدخين، وذلك بقاعة مجلس العمد والمشايخ، ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

شارك في الندوة، المستشار محمد الملاح رئيس الروتاري، وهدي إبراهيم مدير إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم، وتناولت الندوة أخطار التدخين، من خلال إيضاح التأثير السلبي للتبغ على صحة الرئتين، والتي تسبب العديد من أمراض الجهاز التنفسي.

وأوضحت مدير تعليم مطروح، أن تنظيم الندوة التوعوية، يأتي تفعيلا للمشاركة المجتمعية، وفي إطار الحرص على زيادة الوعي الطلابي بخطورة التدخين والآثار المترتبة عليه، مع تنظيم العديد من البرامج والندوات، في سبيل تنشئة جيل قادر على مواجهة تحديات العصر، وتحقيق التقدم لوطننا الغالي مصر.