محافظ مطروح: يحظر التعامل بالبيع أو الشراء لأراضي شمس الحكمة.. صور

مطروح - حسن مشالى

جدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تحذيراته للمتعاملين بالبيع والشراء لأراضي منطقة شمس الحكمة، التي خصصتها الدولة، لتوفير سكن بديل للمواطنين الذين تم نقلهم من أرض مشروع رأس الحكمة الجديدة، وذلك بعد تزايد عمليات البيع والشراء والتجارة في آراضي وضع اليد التي تعد أملاك دولة، خلال الفترة الأخيرة، وتم اعتماد مخطط تفصيلي للمنطقة المجاورة للمشروع الاستثماري الكبير.

وتفقد محافظ مطروح، اليوم السبت ، مدينة شمس الحكمة " رأس الحكمة سابقاً "، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد و رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح.

وأكد اللواء خالد شعيب، لأهالي المنطقة، على أنه يحظر تمامًا عمليات البيع والشراء داخل منطقة شمس الحكمة ومسار جنوب القطار السريع، ومنطقة حبلة، لغير الذين تم تعويضهم من منطقة المشروع برأس الحكمة الجديدة، لتقنين أوضاعهم واستخراج رخص البناء من خلال الوحدة المحلية.

كما أكد أن المحافظة، غير مسئولة عن أي عمليات بيع أو شراء أو بناء بدون ترخيص بالمخالفة لذلك، حيث يجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن منطقة شمس الحكمة هي قرية رأس الحكمة القديمة وامتدادها جنوباً حتى الطريق الساحلي، الإسكندرية مطروح، وجنوب الطريق الساحلي، وهي المنطقة التي تم اعتماد مخططها التفصيلي وتبعية ولايتها لمحافظة مطروح.

وشهدت هذه المنطقة خلال الشهرين الأخيرين، تزايد عمليات شراء الأراضي والتجارة فيها، مع تزايد الإقبال من المشترين وتجار العقارات من مختلف محافظات الجمهورية، وارتفعت أسعار الأراضي لمستويات فلكية، طمعاً في الاستفادة من جوار المشروع الاستثماري العملاق لمدينة رأس الحكمة الجديدة، وتعد معظم أراضي المنطقة أملاك دولة، سيتم توفير سكن بديل لمن تم إخلائهم من أرض مشروع رأس للحكمة، وسبق تعويضهم عن أملاكهم، مع تمليكهم سكن بديل واستخراج تراخيص بناء لهم دون غيرهم.



تزايد عمليات بيع الاراضي والبناء المخالف براس الحكمة والمحافظة تتوعد بإجراءات قانونية



محافظ مطروح في راس الحكمة ويحذر من التعامل على اراضيها



محافظ مطروح يحذر من التعامل على اراضي شمس الحكمة



محافظة مطروح تحظر البيع والشراء لاراض راس الحكمة