اليوم السابع
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محافظة الجيزة تفتتح غدا سوق اليوم الواحد بالعمرانية لتوفير السلع بأسعار مخفضة

الأحد، 08 ديسمبر 2024 01:54 م
محافظة الجيزة تفتتح غدا سوق اليوم الواحد بالعمرانية لتوفير السلع بأسعار مخفضة سوق اليوم الواحد
كتبت - مرام محمد

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تفتتح محافظة الجيزة، غدًا الإثنين، سوقا جديدا لليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، لـ توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتعد أسواق اليوم الواحد، نموذجًا متكاملًا لدعم التجار والمواطنين من خلال تسويق المنتجات بأسعار مخفضة للمستهلكين، إذ تقام أسبوعيًا لتوفير السلع من المِنتج إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول بين التجار، وتطرح جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

وتوفر أسواق اليوم الواحد، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بجودة عالية وتخفيضات تصل لـ30%.

واستمرارًا لخطة السوق الواحد، التي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين، تعمل محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تعميم فكرة أسواق اليوم الواحد بالأحياء، لتقليل حلقات تداول المنتجات وخفض تكاليف النقل والنزول بالأسعار النهائية للمستهلك.







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أسواق اليوم الواحد

سوق اليوم الواحد

أسواق اليوم الواحد في الجيزة

سوق اليوم الواحد في العمرانية

السلع

التموين



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