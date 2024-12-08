اليوم السابع
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فؤائد عديدة لتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات.. تعرف عليها

الأحد، 08 ديسمبر 2024 08:00 ص
فؤائد عديدة لتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات.. تعرف عليها الأطعمة الغنية بالفيتامينات
كتبت: سارة وائل

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كشفت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي، فؤائد تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات، وذلك ما نرصدة في السطور التالية:

1. تناول الأطعمة الغنية "بفيتامين ب" المركب و"فيتامين أ" هو المسئول عن الاحتفاظ بنضارة البشرة وقوة البصر ولمعان العينيين.
2. تناول الأطعمة الغنية "بفيتامين ب2" و"الزنك" يجعلك تتمتعين بحيويه وطول وقوة الشعر والأظافر .
3. تناول الأطعمة الغنية "بفيتامين د" و"الكالسيوم" وممارسة الرياضة بانتظام، يجعلك تتمتعين ببنية سليمة واسنان قوية لامعة .
4. ممارسة الرياضة البدنية يوميا والإكثار من الخضروات والفاكهة والبعد عن الأطعمة المليئة بالدهون والمشروبات الغازية يجعل الجسم اكثر رشاقة .

 

وللحصول على العناصر الغذائية بكيات تكفى احتياج الجسم، عليك تناول الأطعمة الآتية:

• الخضروات الطازجة (خاصة الورقية الداكنة).
• الفاكهة الطازجة.
• الخبز البلدي والبقوليات والقمح والحبوب.
• الألبان خالية الدسم ومنتجاتها.
• اللحوم والأسماك والدواجن والبيض بكميات معتدلة.







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