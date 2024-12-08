ضبط 21 طن منظفات مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 21 طنا و44 كيلو منظفات مجهولة المصدر داخل مخزن يُدار بدون ترخيص بالزقازيق، في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

شكلت حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية، و حاتم راضي المفتشون بالمديرية وبرفقة حملة قطاع وسط الشرقية أبوطالب صلاح الدين و مجدي فرج للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة مركز ومدينة الزقازيق وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن منظفات يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة بالتفتيش وتم ضبط عدد 4480 كرتونة مسحوق غسيل ملابس مختلفة الأحجام كبيرة وصغيرة مجهولة المصدر بإجمالي كمية قدرها 21044 كيلو مسحوق مجهول المصدر وتم التحفظ عليها بمعرفة الحملة على ذمة المحضر المحرر ضد صاحب المخزن تحت إذن وتصرف النيابة العامة.

وفي سياق متصل، تم تحرير (143) محضراً خلال الحملات التموينية المفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (102) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخابز تعمل بدون ترخيص .

كما تم تحرير( 45 ) محضراً في مجال الأسواق والسلع الغذائية والغير غذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص.