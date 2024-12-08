رئيس جامعة بني سويف يفتتح أعمال تطوير مبنى طوارئ الأطفال والباطنة

بنى سويف ـ هانى فتحى

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، أعمال تجديد وتطوير مبني طوارئ الأطفال والباطنة بتكلفة 6 ملايين جنيه، وذلك في إطار خطة الجامعة لاستقبال أكبر عدد من المترددين على المستشفيات الجامعية وبالتعاون مع مؤسسة نهضة بني سويف، وبحضور الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتور محمد مصطفى مدير الطوارئ، والدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف والأستاذ وليد حسين المدير التنفيذي للمؤسسة ووكلاء الكلية ولفيف من رؤساء الأقسام بالكلية والأطباء.

وخلال الافتتاح أكد الدكتور منصور حسن، إن تطوير مبني طوارئ الأطفال يأتي في إطار حرص الجامعة بالارتقاء بمستوى الرعاية الصحية بمحافظة بنى سويف بصفة خاصة وقطاع الصعيد بصفة عامة، وتماشيا مع توجهات القيادة السياسية في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصري، مؤكدا أهمية تعاون منظمات المجتمع المدني مع الجامعة لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطن.

وأوضح رئيس الجامعة، أن مبني طوارئ الأطفال والباطنة تم تزويده بعدد 22 سريرا مجهزة بالكامل بمونتير حديث وأجهزة الأكسجين وأجهزة رسم القلب، فضلاً عن التجهيزات اللازمة بالوحدة حيث يوجد غرفة لتشخيص حالات المرضي حسب درجة الإصابة وذلك قبل الدخول لوحدة لتلقي العلاج وإجراء الأشاعات والتحاليل اللازمة للتشخيص، كما تم تجديد طواري الأطفال بما يتناسب مع طبيعة الوحدة الخاصة بالأطفال وكذلك توفير استراحة للأطباء من أساتذة ونواب وامتياز وهيئة التمريض والإداريين.