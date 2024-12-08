رئيس جامعة المنوفية يشارك فى النسخة السادسة من برنامج القيادات الجامعية

المنوفية - محمد فتحى

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فى فعاليات النسخة السادسة لبرنامج القيادات الجامعية المصرية والذى تستضيفه هيئة فولبرايت مصر وأقيم بسهل حشيش بالغردقة بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة فولبرايت، ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت، روبين هاروتونيان، المستشار الوزاري للشؤون العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة وأمين صندوق هيئة فوبرايت، الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، 31 من رؤساء الجامعات المصرية، وأعضاء مجلس الإدارة المعينين حديثًا: ماريسول بيريز، مديرة مكتب التعليم والشراكات، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والدكتور أيمن فريد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن هذا الحدث يأتى تتويجًا للاحتفالات التي أقيمت هذا العام بذكرى إنشاء برنامج فولبرايت في مصر عام 1949 والاحتفال بمرور 75 عامًا من الصداقة والتبادل الأكاديمي والثقافي بين مصر والولايات المتحدة، موجها التهنئة للهيئة وجميع العاملين بها لمجهوداتهم الفعالة حيث تعد هيئة فولبرايت من أكبر وأقدم الهيئات بمنطقة الشرق الأوسط، وبرنامج من عدة برامج التبادل الثقافي للولايات المتحدة التي تهدف إلى تقديم منح دراسية وبعثات لتعزيز فرص تبادل الخبرات، وفتح مجالات متنوعة فى النواحى الأكاديمية والبحثية مع الهيئة.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذه هى النسخة السادسة من برنامج القيادة الجامعية والذي تم تأسيسه عام 2018 وأصبح على مر السنين مساحة ومنصة للمشاركة وتبادل الخبرات، ويجمع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات الحكومية المصرية مع خبراء أمريكيين لمناقشة الموضوعات الهامة التى تخص منظومة التعليم العالي في سياق أجندة التنمية المستدامة في مصر، كما يشهد البرنامج ندوات مع متحدثين أمريكيين لمناقشة موضوعات هامة حول تطوير التعليم العالي في السياق العالمي، وإدارة التكنولوجيا، وإدارة الأزمات، والعلاقة بين الجامعات ومجتمعاتها المحلية.

وأدار فعاليات البرنامج الدكتور عمر بليك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة U3 Advisors ونائب الرئيس السابق لجامعة بنسلفانيا والذي أدار البرنامج في عام 2021 ليقود هذه النسخة ويستكمل مناقشة حول إنشاء تحالفات إقليمية لدعم تنمية المجتمعات المحلية ودور الجامعات في تعزيز الابتكار والصناعة والإقتصاد الوطني.

وشارك أيضا فى البرنامج: نائب وزير التعليم العالي، ورئيس المركز القومى للبحوث، رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومستشارى ومساعدى وزير التعليم العالي.