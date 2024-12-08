جامعة المنوفية تحصد 14 ميدالية فى اللقاء الرياضى لذوى الهمم بالإسكندرية

المنوفية - محمد فتحى

شاركت جامعة المنوفية في اللقاء الرياضي الذي نظمته وزارة الشباب للأشخاص ذوى الإعاقة لطلبة وطالبات الجامعات المصرية الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر بمشاركة 24 جامعة بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية على ملاعب كلية التربية الرياضية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورمحمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أسفرت المنافسات التي شارك فيها فريق الجامعة عن الفوز بـ 14 ميدالية متنوعة، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية واشراف الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أكد الدكتور أحمد القاصد، حرص الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم للطلاب ذوي الهمم لضمان مشاركتهم الفعالة في كافة الأنشطة الطلابية المختلفة، وتوفير سبل الدعم لهم داخل الكليات وإتاحة المشاركة الواسعة لذوي الهمم في مختلف المجالات، مشيرا إلى حصولهم على مراكز متقدمة خلال كافة المحافل الرياضية.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن مشاركة الجامعات تأتي في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو الاهتمام بالأشخاص ذوي الهمم، وتزامناً مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وفي إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والجامعات المصرية، الأمر الذي يتضح من خلال إنشاء مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بالعديد من الجامعات المصرية، وتقديمه العديد من الخدمات والأنشطة، والذي يمثل نقطة اتصال بين الجامعة ومختلف كلياتها ومعاهدها، موجها التهنئة للطلاب الفائزين والمشاركين في هذا اللقاء الرياضي.

وأوضح الدكتور ناصر عبدالبارى، أن اللقاء يهدف إلى الارتقاء بمستوى اللياقة والكفاءة البدنية لدى الطلاب الجامعيين ذوي الاحتياجات في الأنشطة الرياضية الجامعية، وتحقيق التوازن النفسي وتنمية الثقة بالنفس وتقدير الذات، مؤكداً علي حرص الجامعة على دعم ذوي الهمم ورعايتهم وتقديم كافة أشكال الدعم لهم، والعمل على دمجهم داخل المجتمع الجامعي ،مشيرا إلي أن جامعة المنوفية شاركت بفوج ضم 33 طالبا وطالبة من كليات الجامعة

وأعلن نائب رئيس الجامعة عن حصول الجامعة علي 3 ميداليات ذهب و5 ميداليات فضة و6 ميداليات برونزية، وشملت الميداليات التي حصلت عليها طلبة وطالبات جامعة المنوفية ما يلي: الميدالية الذهبية المركز الأول فريق كرة الهدف بصري وضم الطلاب، محمد السيد عبد السلام وعبد العزيز أشرف عبد العزيز ومصطفى محمد مصطفى ومحمد ناصر محمد الطلاب بكلية الإعلام، كما حصل علي الميدالية الذهبية المركز الأول وثب طويل العاب قوى الطالب عمرو أسامة البلتاجى صم وبكم من كلية التربية النوعية.

أما الميدالية الذهبية المركز الأول فى رفع الأثقال العاب قوى الطالب أحمد هشام عبد المقصود وزن 84 صم وبكم كلية تربية نوعية، والميدالية الفضية المركز الثاني 100 متر ألعاب قوى الطالب عمرو اسامة البلتاجى صم وبكم كلية التربية النوعية، والميدالية الفضية فى رفع الأثقال الطالب محمد مصطفى التراس وزن 56 هندسة منوف بصري، والطالبة جنى عبد المقصود وزن 45 قصار قامة كلية التجارة، وشيماء ناصر وزن 65 حركي كلية التربية النوعية، والطالبة أمل فوزى فى تنس الطاولة قصار قامة كلية التجارة .

والميدالية البرونزية المركز الثالث للطالبة سلمى محمد توفيق صم وبكم تنس طاولة كلية تربية نوعية، ومؤمن عشماوي محمد وثب طويل حركى هندسة منوف

وسارة شريف سعد دفع جلة قصار قامة ألعاب قوى كلية الآداب، ومريم عبد النبى دفع جلة العاب قوى صم وبكم كلية التربية النوعية، والسيد الجعارة كلية الحقوق رفع الأثقال وزن 54 حركي، ومنار فيصل التربية النوعية رفع الأثقال صم وبكم.

وضمت هيئة الإشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب والكابتن ياسر جمال مدير إدارة النشاط الرياضى والكابتن محمود حافظ مسئول الاحتياجات الخاصة والكابتن على السيد مشرف وجيهان سامى مشرفة الوفد.