رئيس الحكومة السورية: مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب

أحمد علوى

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن وكالة الأنباء الفرنسية ان رئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي، قال مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب.

#عاجل ‼️🚨



كلمه الان لرئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي pic.twitter.com/08wOx3vOlb — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) December 8, 2024

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسئولين سوريين رفيعي المستوى أن الرئيس السورى بشار الأسد غادر دمشق إلى وجهة غير معلومة.

وتوالت الأحداث بشكل سريع ومثير فجر اليوم الأحد، حيث أعلنت الفصائل المسلحة أنها بدأت في دخول العاصمة دمشق.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت فى نبأ عاجل لها، بوقوع 3 انفجارات عنيفة في العاصمة السورية دمشق، مضيفة إلى تعثر شبكة النقل في سوريا بسبب الأحداث.