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رئيس الحكومة السورية: مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب

الأحد، 08 ديسمبر 2024 05:29 ص
رئيس الحكومة السورية: مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب محمد غازي الجلالي رئيس الحكومة السورية
أحمد علوى

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نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن وكالة الأنباء الفرنسية ان رئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي، قال مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب.

 

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسئولين سوريين رفيعي المستوى أن الرئيس السورى بشار الأسد غادر دمشق إلى وجهة غير معلومة.

وتوالت الأحداث بشكل سريع ومثير فجر اليوم الأحد، حيث أعلنت الفصائل المسلحة أنها بدأت في دخول العاصمة دمشق.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت فى نبأ عاجل لها، بوقوع 3 انفجارات عنيفة في العاصمة السورية دمشق، مضيفة إلى تعثر شبكة النقل في سوريا بسبب الأحداث.

 
 






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