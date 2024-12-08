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الأردن يتابع تطورات الأوضاع المتسارعة فى سوريا والتقارير بشأن الأسد

الأحد، 08 ديسمبر 2024 09:00 ص
الأردن يتابع تطورات الأوضاع المتسارعة فى سوريا والتقارير بشأن الأسد بشار الأسد
أ ش أ

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أعلن مصدر حكومي أردني متابعة تطورات الأوضاع المتسارعة في سوريا والتقارير بشأن الرئيس السوري بشار الأسد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأحد عن المصدر قوله إن موقف الأردن من أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها واستعادة مؤسسات الدولة السورية فعالية مؤسساتها.

وأضاف أنه يجري العمل على تعزيز حالة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد ترأس السبت، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، تم فيه بحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، بخاصة الأحداث الجارية في سوريا.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية في الحفاظ على الأمن الوطني وأمن الحدود، وإلى الخطوات الضرورية التي تقوم بها لضمان حماية وتأمين الحدود الشمالية.







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