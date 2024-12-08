اليوم السابع
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دونالد ترامب: الأسد فر من سوريا بعدما فقد الدعم الروسى

الأحد، 08 ديسمبر 2024 09:25 ص
دونالد ترامب: الأسد فر من سوريا بعدما فقد الدعم الروسى دونالد ترامب
وكالات

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قال الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، إن الرئيس السورى بشار الأسد فر من سوريا بعدما فقد الدعم الروسي، وذلك حسبما أفاد موقع الحرة فى شريط عاجل.

وكان قد قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي في مقطع مصور، إنه لن يغادر البلاد، وذلك من أجل الحفاظ على مقدرات البلد وضمان استمرار مرافق الدولة، مضيفا: "لن أرحل إلا بطريقة سلمية"

ودعا الجلالى الشعب السورى للحفاظ على مؤسسات الدولة والتفكير بعقلانية، وعدم المساس بأى أملاك عامة وأنها بالأساس أملاكهم.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن وكالة الأنباء الفرنسية أن رئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي، قال مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب. مضيفا: لست حريصا على أي منصب، ونمد يدنا للمعارضين للتعاون من أجل بلدنا، كما أشار إلى أنه يضع أمام عينيه مصلحة سوريا، قائلا: "سوريا لكل السوريين".

تغير المشهد السورى منذ قليل مع إعلان مصادر عسكرية سورية أن النظام الحاكم في البلاد قد سقط، بعد مغادرة الرئيس السورى واحتلال الفصائل المسلحة عدة مدن، وكان آخرها العاصمة دمشق التي باتت تحت التحكم الكامل لهم، حسب ما جاء في رويترز.







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