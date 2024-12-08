حملة مكبرة لضبط التوك توك والدراجات النارية غير المرخصة بالمنصورة وطلخا

الدقهلية شريف الديب

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، العميد دكتور حاتم طه مدير الإدارة العامة للمرور، بشن حملة مكبرة لضبط مركبات التوكتوك والدراجات النارية غير المرخصة والمخالفة، بمدينة المنصورة وطلخا، حيث شملت الحملة شارع الجمهورية والجيش وقناة السويس وصلاح سالم.

في إطار التنسيق والتعاون المستمر والدائم بين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، لضبط الشارع الدقهلاوي من الناحية الأمنية والمروري، وتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين.

وشدد اللواء مرزوق، بعدم السماح نهائياً لسير التوكتوك بالشوارع الرئيسية بمدينتي المنصورة وطلخا، وتكثيف الحملات المرورية علي مركبة التوكتوك غير المرخصة والمخالفة لسيرها داخل الشوارع الرئيسية بالمدن.

كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات المرورية، وضبط الشارع واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه المخالفين للبنديره والأجرة المقررة، وتقسيم الخطوط من قبل سائقي التاكسي والسرفيس، وشدد أيضا على مواصلة هذه الحملات حتي عودة الانضباط إلى شوارع المنطقة المركزية .