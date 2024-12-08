اليوم السابع
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جوتيريش: مستقبل سوريا يقرره السوريون

الأحد، 08 ديسمبر 2024 10:51 م
جوتيريش: مستقبل سوريا يقرره السوريون جوتيريش
أحمد علوى

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن مستقبل سوريا مسألة يقررها السوريون.

وأضاف جوتيريش - في بيان له مساء اليوم الأحد نقله الموقع الرسمي للأمم المتحدة - إن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لضمان انتقال سياسي منظم إلى مؤسسات متجددة، مشيرا إلى أن مبعوثه الخاص جير بيدرسن سيعمل مع جميع السوريين لتحقيق هذه الغاية.


وفي الوقت نفسه، جدد جوتيريش، دعوته إلى إرساء الهدوء وتجنب العنف في هذا الوقت الحساس، مع حماية حقوق جميع السوريين دون تمييز، مشيرا إلى أنه يجب احترام حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية وأفرادها في جميع الحالات وفقا للقانون الدولي.


وقال جوتيريش "سنحتاج إلى دعم المجتمع الدولي لضمان أن يكون أي انتقال سياسي شاملا ويلبي التطلعات المشروعة لشعب سوريا، بكل تنوعه"، مؤكدا أنه يتعين استعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.


وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستكرم ذكرى أولئك الذين تحملوا وطأة الصراع الذي دام 14 عاما.


واختتم الأمين العام للأمم المتحدة بيانه قائلا "نظل ملتزمين بمساعدة السوريين في بناء بلد حيث المصالحة والعدالة والحرية والازدهار هي حقائق مشتركة للجميع ، هذا هو الطريق نحو السلام المستدام في سوريا".







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