تنظيم قافلة طبية مجانية بمنطقة علوش فى مطروح يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين

مطروح – حسن مشالى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمطروح، عن تنظيم قافلة طبية مجانية، بمنطقة علوش، التابعة لمدينة، يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية طبية المختلفة.

ويستمر عمل القافلة الطبية المجانية، على مدار يومين، بتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وتضم العديد من التخصصات من بينها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء - التثقيف الصحى) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، بالاضافة الي تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة إلى عمل ندوات التوعية الصحية، واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.