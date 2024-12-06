"صحة مطروح" تحتفل بالأسبوع العالمى للتوعية عن مقاومة مضادات الميكروبات

مطروح – حسن مشالي

احتفلت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بمطروح، فعاليات باليوم الختامى للأسبوع العالمى للتوعية عن مقاومة مضادات الميكروبات، بحضور المتخصصين فى الشأن الطبى والمهنى وعدد من قيادات المديرية، بقاعة مستشفى التوليد والصحة الإنجابية.

وشهد اللقاء مناقشة مقاومة مضادات الميكروبات الـ "AMR "، وأهم أسباب مقاومة المضادات للبكتيريا، مع عرض مخاطر إستخدام مضادات الميكروبات بدون وصف طبى مناسب للحالة المرضية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الاحتفالية نظمت عدد من الحلقات العلمية المختلفة، من خلال فريق الإدارة العامة للصيدلة بالمديرية، وأطباء وصيادلة ومسؤولى الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات، حول أهم الآثار الجانبية الناجمة عن الاستخدام الخاطئ لمضادات الميكروبات، وأهمية حث المواطنين على عدم الإفراط فى إستخدام المضادات، والعمل على الإستخدام الأمثل لها بطريقة وجُرعة طبية محددة، فى حضور الدكتورة أمل فهمى مدير عام الصيدلة و الدكتور إبراهيم الدميرى مدير عام الأسنان والدكتور شادى شاهين مدير إدارة الترصد.

كما تم التعريف بالإجراءات الصحيحة، لمكافحة العدوى وطرق تنفيذها بصورة فعالة داخل المنشآت الصحية، وعرض لدور الصيدلى الإكلينيكى داخل المستشفيات، وتنفيذه عدد من سجلات المتابعة وتقييم الأداء، داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى، مع تشكيل لجنة لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وتفعيل دورها داخل المستشفيات مع توفير الموارد اللازمة لعمل الفريق بها.